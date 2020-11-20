Имя Героя Советского Союза присвоят лицею в Ижевске

Евгений Кунгурцев получил две звезды Героя, Фото: freepik.com

Имя Героя Советского Союза Евгения Кунгурцева присвоят БОУ «Столичный лицей» в Ижевске. Подписанное премьером Ярославом Семеновым распоряжение опубликовано на сайте главы и правительства Удмуртии.

Уроженец Ижевска Евгений Кунгурцев был участником Великой Отечественной Войны. Будучи летчиком, позже он занял должность командира звена и командира эскадрильи. Звание Героя Советского Союза ему присвоили 23 февраля 1945 года. Вторую «Золотую звезду» Героя ему вручили после того, как, сбежав из плена, Кунгурцев предоставил ценные разведывательные данные.

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