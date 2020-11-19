Удмуртский кадетский корпус получил звание лучшего в ПФО

Удмуртский кадетский корпус стал лучшим в ПФО Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

17 ноября 2020 года заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олег Машковец подвел итоги соревнования между окружными кадетскими корпусами. И наши ребята вновь получили Штандарт Лучшего кадетского корпуса ПФО по итогам 2019-2020 года. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

При выявлении лидера в соревновании учитывались образовательные, культурные, спортивные и общественные достижения учреждений. Второе место занял Башкирский кадетский корпус, третье – Пермское президентское кадетское училище.

- Основная цель, которую мы преследовали, чтобы окружные кадетские корпуса стали «визитными карточками» регионов не только по наличию современной инфраструктуры и инновационной учебной базы, но и по уровню образования, специальной и профильной подготовки кадет. И мы видим, что кадетские корпуса оправдывают вложенные в них государственные и частные инвестиции, - говорит Олег Машковцев.

Напомним, Штандарт Лучшего кадетского корпуса ПФО воспитаники из Удмуртии уже получали, при чем в прошлом учебном году.

- В целом можно дать положительную оценку работе кадетских корпусов округа за 2019-2020 учебный год. Вместе с тем, руководителям всех кадетских корпусов есть над чем работать. Самое главное, в условиях нестабильной эпидемиологической ситуации необходимо дополнительно проработать вопросы улучшения качества дистанционного обучения, внедрения системы постоянного контроля и мониторинга успеваемости, - отметил Олег Машковец.

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