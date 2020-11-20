Еще 157 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии
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По последним данным, на утро 20 ноября в Удмуртии выявили 157 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Оперштаб региона.
Победили болезнь и были выписаны 112 человек. Скончалась 91-летняя женщина.
За все время пандемии в Удмуртии зарегистрировали 11 848 подтвержденных случаев коронавируса. Победить болезнь смогли 9 560 человек. А 205 пациентов, к сожалению, скончались.
Всего в лабораториях в Удмуртии сделано уже 612 283 тестов. Из них за последние сутки провели 4 542 исследований на коронавирусную инфекцию.
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