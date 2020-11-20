Жуткое фото: пьяный водитель «ВАЗа» вылетел в кювет в Удмуртии Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Накануне вечером, 19 ноября 2020 года, на 7 км автомобильной дороги «Елабуга - Ижевск» Алнашского района в Удмуртии автомобиль «ВАЗ-21093» вылетел в кювет. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

Машина съехала с трассы и перевернулась. 27-летний водитель не справился с управлением, так как был пьян.

К счастью, водитель остался жив, но получил травмы.

Автомобиль «ВАЗ-21093» сильно пострадал. Корпус машины полностью сломан: смята крыша и капот, оторвался передний бампер и боковые зеркала. Лобовое и заднее стекло выбиты.

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