Врач скорой помощи стал лучшим терапевтом Удмуртии

В Удмуртии подвели итоги народного голосования за лучших врачей Ижевска и республики в проекте «Лучшая клиника - 2020» Фото: Амир Закиров

В Удмуртии подвели итоги народного голосования за лучших врачей Ижевска и республики в проекте «Лучшая клиника - 2020» (18+). Победителями проекта стали 26 врачей различных специальностей, работающие в государственных и частных клиниках города. Напомним, что из-за эпидемиологической ситуации в мире собрать всех победителей на торжественном мероприятии было бы небезопасно, поэтому организаторы вручают награды каждому участнику лично.

Вчера, 19 ноября, призы конкурса получили пятеро победителей. Один из них - врач станции скорой помощи Виктор Анатольевич Мокрецов. Он стал победителем в номинации «Лучший терапевт» и получил диплом победителя и памятный подарок от Корпорации «Центр», которая выступает генеральным партнером конкурса.

Врач станции скорой помощи Виктор Анатольевич Мокрецов Фото: Амир Закиров

Кроме того, награды получили четыре участника в категории «Лучшая клиника». Это детское отделение неврологии и рефлексотерапии «Реацентр», санаторий-профилакторий «Сосновый» и два кабинета частной практики - рефлексотерапевта Дмитрия Теплякова и мануального терапевта Вячеслава Комиссарова.

Напоминаем, 13 и 16 ноября дипломы и подарки от генерального партнера проекта - Корпорации «Центр» - получили восемь врачей. А 17 ноября награды вручили специалистам сразу трех клиник - Республиканского клинико-диагностического центра, Детской городской поликлиники №1 и клиники «Медсервис». 18 ноября наградили пять врачей, ставших победителями народного голосования, и еще 3 медицинских учреждения.

На очереди - еще несколько врачей и клиник, которые в этом году стали лучшими из лучших. Следите за новостями проекта.

В рамках проекта жители Ижевска и Удмуртии могли заявить на конкурс любимые медицинские учреждения и самых достойных врачей. При этом медучреждения могли быть абсолютного любого формата - небольшие кабинеты частной практики и крупные многопрофильные центры, стоматологии и офтальмологические клиники, санатории и диагностические центры. Далее 21 сентября на сайте проекта началось народное голосование за лучших докторов по различным номинациям. И граждане говорили «спасибо» любимым медикам - в том числе за жизни, спасенные во время пандемии коронавируса.

Генеральный партнер проекта - сеть магазинов Корпорации «Центр».

Организатор конкурса ООО «Медиагруппа Центр». Сроки проведения с 24 августа по 19 ноября 2020 года. Подробности на сайте лучшаяклиника.рф. Для лиц старше 18 лет.

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