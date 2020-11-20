Главой Сарапула в Удмуртии избран Виктор Шестаков

Главой Сарапула избран Виктор Шестаков Фото: пресс-служба администрации Сарапула

19 ноября на внеочередном заседании сарапульской городской думы был избран новый глава города. Им стал Виктор Шестаков. Всего в финале конкурсного отбора участвовали два человека. Вторым кандидатом был директор лицея №18 Александр Сахаров. Выборы производились путем тайного голосования. Об этом сообщает пресс-служба главы и администрации города.

- Я благодарю депутатов сарапульской городской Думы, депутатов Государственного совета Удмуртии за высокую оценку и серьезное решение. С ответственностью я обязан выполнить все программные заявления, которые декларировал, чтобы наш город развивался и двигался строго вперед, - прокомментировал свое назначение новый глава города Сарапула Виктор Шестаков.

На собрании присутствовали 27 народных избранников и депутаты Государственного совета Удмуртской Республики, 26 из которых поддержали Виктора Шестакова. Отмечается, что один бюллетень был признан недействительным.

На заседании оба претендента на пост руководителя города презентовали депутатам программы социально-экономического развития города. В них отразились главные проблемы Сарапула и перспективы его развития.

Напомним, что всего в конкурсной процедуре участвовало 14 человек.

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