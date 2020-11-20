Ученые создадут сайт о наследии Удмуртской культуры Фото: пресс-служба Дома дружбы народов Удмуртии.

Началась работа над созданием сайта «Merа s», что в переводе с удмуртского значит «наследие» или «реликвия». Там опубликуют архивные фольклорно-этнографические материалы. Созданием портала занимаются сотрудники республиканского дома народного творчества и этнографы, фольклористы, языковеды, музыковеды, этнохореологи. Об этом сообщает пресс-служба ДДН Удмуртии.

Прежде всего на сайте разместят аудио, видео, фотоматериалы из фонда Республиканского дома народного творчества. Также данные будут искать в архивах научных институтов, вузов, муниципальных образований.

Сайт будет выполнен в виде карты Удмуртии. Она будет интерактивной. Можно будет узнать описание населенных пунктов республики и все об их культуре, традициях, ремеслах. Также можно будет прочитать информацию об обрядах, праздниках и играх, услышать песни, увидеть народную хореографию, услышать и познакомится с народными музыкальными инструментами.

Отмечается, что сайт будет работать на трех языках: удмуртском, русском, английском.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Из пожара в бараке на улице Ленина в Ижевске спасли человека

Главой Сарапула в Удмуртии избран Виктор Шестаков

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.