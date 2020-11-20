Из пожара в бараке на улице Ленина в Ижевске спасли человека Фото: Гульнара Шайхутдинова

Утром 20 ноября в социальных сетях стали появляться фото и видео пожара на улице Ленина в Ижевске. Старый барак загорелся в районе речки Карлутки. Информацию «Комсомолке» подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Удмуртии.

Спасателям сообщили о возгорании в 7:32. А уже в 7:37 они прибыли на место и начали тушить загоревшийся деревянный двухэтажный дом. Отмечается, что он был нежилым. Потушить пожар удалось через 20 минут.

Также сотрудники МЧС спасли из огня одного человека. Пострадавших нет.

Сообщается, что площадь, охваченная пламенем, составила 70 квадратных метров.

Напомним, накануне вечером на улице Горького в Ижевске загорелся автобус. К счастью, никто не пострадал.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Видео: пассажирский автобус загорелся в Ижевске на улице Горького

Жители Удмуртии спасли сокола

Известный ижевский актер приступил к съемкам в новом сериале

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.