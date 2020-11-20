Житель Удмуртии получил 8 лет лишения свободы за ограбление ломбарда
Фото: pixabay.com
36-летний житель Сарапула проведет 8 лет в колонии строгого режима за нападение на сотрудницу и ограбление ломбарда. Еще он заплатит 50 тысяч рублей за моральный ущерб пострадавшей женщине. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.
В ходе следствия было установлено, что в ноябре 2019 года подсудимый напал на ломбард в родном городе. Он угрожал сотруднице предметом, похожим на пистолет. Женщина сильно испугалась и отдала подсудимому все деньги из кассы - 412 тысяч рублей.
Отмечается, что мужчина свою вину не признал. Однако опираясь на доказательства - съемка с камер видеонаблюдения и найденные похищенные деньги, которые находились в машине подсудимого, суд вынес обвинительный приговор.
При этом были учтены и смягчающие вину обстоятельства. Например, то, что житель Сарапула воспитывает несовершеннолетних детей.
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