Фотофакт: пожарно-тактические учения прошли в колонии-поселении №10 в Ижевске

Пожарно-тактические учения прошли в колонии-поселении №10 в Ижевске Фото: пресс-служба УФСИН по Удмуртии.

В колонии-поселении №10 в Ижевске прошли учения. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по Удмуртии.

По легенде, возгорание произошло в помещении банно-прачечного комбината - «горела» прожарочная камера для дезинфекции матрасов и белья. Осужденных эвакуировали в безопасное место еще до прибытия спасателей.

Как и полагается по инструкции, дежурный помощник начальника колонии передал сигнал о возгорании в МЧС. Сотрудники колонии не смогли осмотреть помещение и справиться с возгоранием из-за сильного задымления. Через семь минут на место происшествия прибыли пожарный из пожарно-спасательной части №2.

Спасатели устранили «возгорание» за пять минут.

- Поставленные задачи выполнены в полном объеме. Сотрудники колонии и пожарной части действовали быстро и слаженно. Главная цель - ликвидация возгорания - была достигнута, - прокомментировал начальник инспекции ведомственной пожарной охраны УФСИН Роман Попов.

Напомним, ранее кинологи УФСИН выступили в детском саду в Ижевске.

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