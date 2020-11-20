В Удмуртии усилили меры по дезинфекции в подъездах и транспорте Фото: Амир Закиров

В Удмуртии усилили меры дезинфекции в подъездах жилых домов и общественном транспорте. Изменения были внесены распоряжением главы республики Александра Бречалова, сообщает пресс-служа регионального правительства.

Так, транспорт должен обрабатываться ежедневно, а сотрудники без масок и перчаток не будут допускаться к работе. К тому же они должны будут следить за тем, чтобы в салоне не находились пассажиры без масок.

Дополнительная дезинфекция должна будет проводится в подъездах и лифтах. Также обслуживающие дома компании должны проверять, что обработки были проведены.

Важно отметить, что также теперь к приоритету отнесли обязательные тесты на COVID-19 для работников образовательных организаций, если у тех буду замечены симптомы ОРВИ.

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