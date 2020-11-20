В Удмуртии усилили меры по дезинфекции в подъездах и транспорте
Фото: Амир Закиров
В Удмуртии усилили меры дезинфекции в подъездах жилых домов и общественном транспорте. Изменения были внесены распоряжением главы республики Александра Бречалова, сообщает пресс-служа регионального правительства.
Так, транспорт должен обрабатываться ежедневно, а сотрудники без масок и перчаток не будут допускаться к работе. К тому же они должны будут следить за тем, чтобы в салоне не находились пассажиры без масок.
Дополнительная дезинфекция должна будет проводится в подъездах и лифтах. Также обслуживающие дома компании должны проверять, что обработки были проведены.
Важно отметить, что также теперь к приоритету отнесли обязательные тесты на COVID-19 для работников образовательных организаций, если у тех буду замечены симптомы ОРВИ.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Житель Удмуртии получил 8 лет лишения свободы за ограбление ломбарда
Фотофакт: пожарно-тактические учения прошли в колонии-поселении №10 в Ижевске
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.