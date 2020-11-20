За пост главы Ижевска в финале поборются два кандидата

На пост главы Ижевска в финале будут претендовать два кандидата
Фото: Диля Ахмадишина
20 ноября состоялся очередной этап конкурса на пост главы Ижевска. Конкурсанты представили программы развития города перед членами комиссии - председателем Городской думы Фаритом Губаевым и вице-спикером Госсовета республики Александром Прозоровым.
Наибольшее количество баллов по итогам тайного голосования набрал действующий мэр Олег Бекмеметьев - 541. На втором месте оказался начальник Управления экономического развития администрации Завьяловского района Евгений Леонтьев, он получил 483 балла.
26 ноября в ходе сессии Гордумы Ижевска процедурой тайного голосования из двух кандидатов, которые прошли в финал, будет выбран новый глава города.
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