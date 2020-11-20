Молодая официантка ижевского кафе подозревается в продаже наркотиков

Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии

21-летняя жительницы Балезинского района подозревается в сбыте наркотиков. Девушка работает официанткой в ижевском кафе. Она может получить до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Девушку задержали сотрудники правоохранительных органов. При досмотре они нашли у нее несколько пакетов с наркотиками. Затем они провели обыск ее квартиры, где также обнаружили запрещенные вещества, электронные весы и упаковочный материал, что дало основание подозревать девушку в совершении преступления.

Сама подозреваемая рассказала, что работает закладчиком интернет-магазина, который продает наркотики. Тайники, с помощью которых девушка прятала и продавала запрещенные вещества, находились вблизи жилых домов на улице Пушкинской, Удмуртской, Краева, Орджоникидзе.

На данный момент против девушки возбудили уголовное дело, ведется расследование. Сама подозреваемая находится под домашним арестом.

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