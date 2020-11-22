Сцена-трансформер и зал на 170 мест: ремонт Театра юного зрителя в Ижевске закончат в 2021 году

Так будет выглядеть интерьер обновленного театра Фото: vk.com/semenov_yaroslav78

Работы по реконструкции Театра юного зрителя в Ижевске планируют завершить в 2021 году, об этом сообщил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Напомним, ранее сообщалось, что ремонт закончат лишь к декабрю 2022 года.

Подготовительные работы почти завершены Фото: vk.com/semenov_yaroslav78

Сейчас реконструкция идет полным ходом. За лето и осень в здании были снесены лишние перегородки, сделаны подготовительные работы. Сейчас заканчивается устройство лестниц, окон и новых перегородок; производятся отделка фасада и монтаж коммунальных сетей.

Рабочие занимаются отделкой фасада Фото: vk.com/semenov_yaroslav78

В обновленном театре будет большой зал на 170 мест современная светотехника и звуковое оборудование, а также уникальная сцена-трансформер, оборудованная радиоуправляемыми передвижными площадками.

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