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Житель Ижевска угрожал своей матери, требуя у нее деньги

Его задержали и поместили в изолятор
Екатерина АРДАШЕВА
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Мужчина угрожал матери палкой и обувной ложкой

Мужчина угрожал матери палкой и обувной ложкой

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Ранее судимый 36-летний ижевчанин задержан по подозрению в совершения тяжких преступлений в отношении собственной матери, об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Ижевску.

Как было установлено, год назад сын как минимум дважды требовал у матери деньги. При этом он применял угрозы и силу, вооружившись деревянной палкой и обувной ложкой.

Мужчину задержали и возбудили против него уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия». До избрания меры пресечения он водворен в изолятор временного содержания, но по решению суда может лишиться свободы на срок до 10 лет.

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