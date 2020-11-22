Заливка катков началась в Ижевске

Уже совсем скоро ижевчане смогут покататься на коньках Фото: pixabay.com

В Ижевске приступили к заливке катков, об этом сообщил на своей официальной странице «ВКонтакте» глава города Олег Бекмеметьев.

Самым протяженным, как и в прошлом году, станет каток в парке Кирова, он будет бесплатным. Пространство для катания организуют по двум сторонам от главной аллеи.

Также бесплатный каток зальют в Березовой роще, он будет иметь форму змейки в соответствии с ландшафтом парка.

Кроме того, катки появятся в Парке Космонавтов, на стадионе Динамо и в сквере возле Дворца детского (юношеского) творчества. Еще минимум 10 небольших площадок зальют в разных точках города к середине декабря.

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