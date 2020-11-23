Мраморную говядину начнут производить в Удмуртии Фото: pixabay.com

Первая производственная линия по переработке мяса для производства мраморной говядины открылась в Удмуртии. Уникальное для республики производство появилось благодаря развитию мясного скотоводства, сообщается пресс-службой министерства сельского хозяйства региона.

Уже выпущена первая партия готовой продукции под новым специально разработанным брендом. Вскоре мясо этой марки появится на рынке. В продажу поступят различные виды стейков - рибай, стриплойн, ковбой-стейки. А также полуфабрикаты - маринованные шашлыки, пельмени, чебуреки, колбасные изделия - вареные, копченые, сыровяленые, сосиски, сардельки, купаты и многое другое. Всего будет представлено более 20 видов мясной продукции, которая впервые появится из собственного сырья на собственном производстве.

- На сегодня специализированное мясное скотоводство в Удмуртии представляют 25 организаций, преимущественно это крестьянско-фермерские хозяйства. С начала 2020 года наши производители показывают хорошие темпы развития - поголовье КРС мясных пород увеличилось на 71,6% и на сегодня составляет 1,9 тыс. голов. Радует то, что наши фермеры смело заявляются в этом новом направлении, с нашей стороны им в помощь - не только гранты, выделяемые в рамках четырех федеральных программ, но и субсидии из регионального бюджета. Так, в этом году впервые была предусмотрена поддержка на содержание животных мясных пород в размере 5 тыс. руб. на одну голову. Эту практику мы продолжим и в 2021 году, - говорит заместитель председателя правительства - министр сельского хозяйства и продовольствия УР Ольга Абрамова.

Летом 2021 года планируют открыть специальную ферму для крупного рогатого скота, где животные будут содержаться на подобранном режиме откорма, который и помогает мясу приобретать равномерные жировые прожилки, напоминающие мраморный узор.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

«Городской певческий дом» за полтора миллиона рублей может появится в Ижевске

Еще 169 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии

Скажи маме «спасибо»: запишите короткое видео ко Дню матери и выиграйте приз

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.