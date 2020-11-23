​«Городской певческий дом» за полтора миллиона рублей может появится в Ижевске Фото: pixabay.com

По инициативе коллектива Ижевского муниципального камерного хора имемни П.И. Чайковского, при поддержке неравнодушных жителей города, в столице Удмуртии может появится «Городской певческий дом». На этот проект могут потратить 1,45 млн рублей, сообщается пресс-службой администрации города.

Директор хора Екатерины Хабибуллиной отмечается, что сейчас коллектив репетирует в бывшем здании библиотеки имени Азина по адресу улица 30 лет Победы, 36 - это здание бывшей библиотеки. В здании протекает крыша и из-за этого, конечно, страдает и внутренняя отделка.

- Мы рассчитывали заработать средства на косметический ремонт и ремонт кровли концертной деятельностью, но с марта месяца ситуация в стране скорректировала наши планы. Сейчас идет ремонт кровли за счет сэкономленных средств в рамках проекта «Большой ремонт, - рассказала Екатерина Хабибуллина.

Еще на выделенные деньги планируют провести косметический ремонт репетиционных залов, лестничной клетки и входной группы. в здании появятся новые окна, заменят электропроводку и установят новую пожарную систему.

Также в новом здании сможет репетировать не только профессиональный хор, но и любительские коллективы города - «Дамский каприз», молодежный вокально-инструментальный ансамбль и новый хор под руководством молодого хормейстера Владимира Смиянова.

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