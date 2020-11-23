Жуткое фото: восьмимесячный младенец пострадал в ДТП в Ижевске Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Вечером 20 ноября 2020 года напротив дома №270 по улице Пушкинская в Ижевске автомобиль «Киа-Рио» врезался в стоящую «Ладу-Калину». Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

В результате ДТП пострадали пассажиры «Лады»: восьмимесячный ребенок и 30-летняя женщина. 21-летний водитель, к счастью, травмы не получил.

Отмечается, что столкновение могло закончится более печальными последствиями, особенно для младенца. Однако в момент аварии он находился в детском кресле, поэтому травмы оказались незначительными.

42-летний мужчина, который находился за рулем автомобиля, и по вине которого произошла авария, не пострадал.

А вот оба автомобиля остались с серьезными повреждениями. Передняя часть стоявшей «Гранты» почти полностью сломана: со стороны водителя отлетел бампер, смят капот. У «Киа-Рио», наоборот, пострадала задняя часть машины - смят багажник и выбито стекло.

На данный момент сотрудниками правоохранительных органов ведется расследование, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

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