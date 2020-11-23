Два проекта педагогического института из Удмуртии победили во Всероссийском конкурсе Фото: Архив «КП» в Ижевске

18 ноября в Москве подвели итоги Всероссийского конкурса-мониторинга «Практики организации воспитательной работы с обучающимися образовательных организаций высшего образования». Там победили сразу два проекта Глазовского государственного педагогического института имени В. Г. Короленко. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Удмуртии.

Конкурс организовал Департамент государственной молодежной политики Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Свои проекты представили около 400 участников из вузов со всей России. Из них победу в различных номинациях одержали всего 67 претендентов, в том числе и наши земляки.

Номинацию «Социальная защита студентов» между собой разделили три проекта. От нашей республики победу одержала программа «Открытая школа-семинар стипендиальных комиссий СТИПКОМ». Эта образовательная площадка уже обучила 150 студентов – членов стипендиальных комиссий вузов, представляющих все 14 регионов Приволжского федерального округа.

А в номинации «Развитие студенческой клубной системы» в числе победителей оказался образовательныи проект глазовского института «Инициатива. Достижение. Успех». Кстати, его придумали сами студенты. Он представляет собой ролевую игру, внутри которой участники реализуют свои первые социальные проекты, изучая основы проектирования.

- Эти проекты стали своеобразным брендом нашего вуза и давно перешагнули рамки института, его участниками являются студенты не только республики, но и Приволжского федерального округа. Теперь лучшие практики ГГПИ будут тиражироваться по всей России, – говорит ректор вуза Янина Александровна Чиговская-Назарова.

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