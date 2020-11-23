На развитие рыбоводства в Удмуртии планируют выделить почти 350 миллионов рублей

Сейчас в республике наблюдается дефицит рыбопродукции Фото: pixabay.com

Министерство сельского хозяйства Удмуртии приступило к разработке проекта развития рыбоводства республики до 2025 года. Планируется, что отрасль должна будет за это время получить господдержку за счет средств бюджета региона в виде дотаций на сумму 349,4 миллиона рублей. Основное направление поддержки будет оказано в виде возмещения части затрат на произведенную продукцию. Так, производство именно прудовой рыбы должно возрасти до 3,5 тысячи тонн в год. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что на данный момент Удмуртия испытывает дефицит рыбопродукции собственного производства. Он составляет около 26 тысяч тонн. Такая цифра была рассчитана согласно медицинским показателям, по которым каждый житель республики должен быть обеспечен не менее чем 22 кг рыбы в год.

- На территории республики расположено 1188 водоемов, 268 из них имеют водное зеркало более 5 га - они наиболее потенциальны для ведения рыбоводства. Большое количество таких прудов в Алнашском, Завьяловском, Красногорском, Можгинском, Селтинском, Увинском, Якшур-Бодьинском районах. Кроме того, имеются 920 прудов площадью от 1 до 5 га каждый. Следовательно, есть где развернуться, - сообщает Наталья Шавшукова, замминистра министерства сельского хозяйства.

В 2020 году уже создали 52 рыбоводных участка. Из них 8 взяли в аренду желающие заниматься разведением рыбы.

Стоит отметить, что в Удмуртии хорошо владеют карповодством. Для обучения этому делу к нам в республику приезжают производители из 27 регионов.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Видео: Бабушки из Бураново попросили жителей Удмуртии остерегаться телефонных мошенников

Финалистов российской национальной премии «Студент года - 2020» из Удмуртии наградили в Ижевске

Скажи маме «спасибо»: запишите короткое видео ко Дню матери и выиграйте приз

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.