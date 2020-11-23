Пьяный водитель насмерть сбил пенсионерку в Удмуртии Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Ранним утро 21 ноября напротив дома №87А по улице Максима Горького в поселке Ува водитель автомобиля «Киа» сбил 57-летнюю женщину. По данным 1 отдела УГИБДД по Удмуртии 37-летний мужчина, который находился за рулем, был пьян.

Женщина переходила дорогу в неположенном месте. Там не было ни светофора, ни «зебры».

В результате аварии женщина получила серьезные травмы, ее доставили в больницу, где она вскоре скончалась. Водитель не пострадал.

Удар был такой силы, что у машины сломана фара, помят капот и разбито лобовое стекло.

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