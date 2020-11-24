Выплаты малообеспеченным семьям с детьми в Удмуртии могут увеличится в два раза Фото: pixabay.com

С 2021 года власти могут увеличить объем начисляемых малообеспеченным семьям с детьми от трех до семи лет выплат в два раза - до 11 тыс. рублей. Об этом пишет RT на русском.

- Поддержку получат в первую очередь те семьи, среднедушевой доход которых после получения пособия так и не достиг величины прожиточного минимума на душу населения в субъекте. Повышение суммы пособия выглядит справедливо и поможет родителям обеспечивать своих детей всем необходимым. Благодаря росту социальных выплат часть семей сможет увеличить свое благосостояние и выйти из категории крайне нуждающихся граждан, - рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Сообщается, что в этом году дополнительно выделят 61,8 млрд рублей на выплаты таким семьям. Распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин 17 ноября. Это позволит улучшить финансовое положение порядка 4,2 млн детей. Получается, что в сумме на эти цели будет потрачено более 123 млрд рублей. Таким образом власти пытаются частично компенсировать финансовые потери семей в период пандемии.

- Необходимость дополнительного финансирования связана с увеличением количества детей, чьи родители имеют право на выплату. Их в России уже более 4,2 млн человек, - говорится в сообщении на сайте кабмина.

Напомним, льготные выплаты могут получить те семьи, чьи доходы не больше, чем величина одного прожиточного минимума на человека. Размер финансовой помощи будет рассчитываться из регионального прожиточного минимума для детей. Выплачивают 50% от этого числа, т.е. примерно 5,5 тыс. рублей на ребенка в месяц.

Оформить выплату можно, подав электронное заявление на портале госуслуг, а также при личном визите в МФЦ или органы соцзащиты.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Служебный пес на пенсии: немецкая овчарка из Ижевска ищет нового хозяина

Мужской монастырь открыли в Удмуртии

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.