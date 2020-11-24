Мужской монастырь открыли в Удмуртии

Мужской монастырь появился в Удмуртии Фото: пресс-служба Ижевской епархии

В селе Паздеры Воткинского района Удмуртии появился мужской монастырь. Такой статус обрела мужская монашеская община, действующая при приходе Тихвинской иконы Божией Матери. Об этом сообщает пресс-служба Ижевской епархии.

Постановление вынес Священный синод РПЦ под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 20 ноября.

29 ноября митрополит Викторин совершит литургию в новоутвержденном монастыре. А также в чин игумена возведут настоятеля прихода иеромонаха Зосима.

О храме Тихвинской иконы Божией Матери мы уже рассказывали летом 2020 года. Он был открыт в 2012 году в селе Паздеры. Здесь можно посетить службу, поставить свечку, посетить источник в честь Святителя Николая, бесплатно набрать воды и окунуться в купель. Кстати, при желании паломники могут остаться жить при монастыре - если в нем есть места и настоятель даст свое благословение.

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