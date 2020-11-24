Служебный пес на пенсии: немецкая овчарка из Ижевска ищет нового хозяина

Немецкая овчарка из Ижевска ищет нового хозяина Фото: пресс-служба УФСИН по Удмуртии
Девятилетний пес Мухтар - служебная немецкая овчарка - выходит на пенсию и ищет новый дом. Пес служил в Ижевской воспитательной колонии. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по Удмуртии.
Ведомство выложило фотографию в социальных сетях с подписью: «Мухтар ищет нового хозяина!».
Отмечается, что овчарка чепрачного окраса. Также говорят, что характер у пса суровый, поэтому лучше брать его для охраны, например, частного дома. Жить в будке собака привыкла, она цепная.
Мухтара отдадут в добрые руки абсолютно бесплатно. Если вам нужен верный защитник, звоните по телефону +79501755631
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