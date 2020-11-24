Пчеловод из Удмуртии продает мед в Швейцарию Фото: pixabay.com

Молодой пчеловод из села Вятское Каракулинского района Николай Сапаев за несколько месяцев вышел со своим медом на международный рынок и теперь продает продукцию в Швейцарию. Его способности отметил глава Удмуртии Александр Бречалов. Он презентовал производство предпринимателя депутатам на 29-й сессии Государственного Совета региона. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

В 2020 году Николаю Сапаеву на покупку оборудования и техники для производства меда было выделено 3 миллиона рублей, которые он и потратил на развитие своего дела.

Напоминаем, что 2021 год объявлен Годом села. Поэтому уже сейчас разрабатывается программа экономической поддержки и благоустройства районов.

- Это не только дороги, хотя в 2021 году объем средств, выделяемых на дорожное строительство, увеличится в 2 раза. Кроме этого, большое внимание будет уделено газификации, связи, интернету. Не надо замирать в ожидании лучших времен. Лучшее время сейчас. И именно такие люди как Николай Сапаев нас вдохновляют, - комментирует Александр Бречалов.

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