По вине пьяного водителя в Ижевске два человека оказались в больнице Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Ночью 21 ноября 2020 года напротив дома №107 по улице Кирова в Ижевске водитель автомобиля «Шевроле-Круз» врезался в стоящую на остановке «Дэу-Нексия». Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

За рулем автомобиля, по вине которого произошло ДТП, находился пьяный 56-летний мужчина, который не справился с управлением.

21-летний водитель «Дэу-Нексия» и его 44-летняя женщина-пассажир получили травмы и их увезли в больницу.

Также пострадал и их автомобиль. Сильно смят задний бампер, отвалилась фара, повреждено левое крыло и выбито заднее стекло.

Напоминаем, за вождение в пьяном состоянии для граждан предусмотрен штраф 30 тысяч рублей или лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.

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