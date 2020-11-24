По вине пьяного водителя в Ижевске два человека оказались в больнице
Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
Ночью 21 ноября 2020 года напротив дома №107 по улице Кирова в Ижевске водитель автомобиля «Шевроле-Круз» врезался в стоящую на остановке «Дэу-Нексия». Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.
За рулем автомобиля, по вине которого произошло ДТП, находился пьяный 56-летний мужчина, который не справился с управлением.
21-летний водитель «Дэу-Нексия» и его 44-летняя женщина-пассажир получили травмы и их увезли в больницу.
Также пострадал и их автомобиль. Сильно смят задний бампер, отвалилась фара, повреждено левое крыло и выбито заднее стекло.
Напоминаем, за вождение в пьяном состоянии для граждан предусмотрен штраф 30 тысяч рублей или лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.
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