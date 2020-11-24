Опасные горки: жители Ижевска заметили, что дети катаются по проезжей части

Взрослые не всегда следят за детьми Фото: Алена Кутергина

Жители столицы Удмуртии пишут в социальных сетях о горках неподалеку от школ. Дети скатываются с них и выезжают на проезжую часть.

– Дети катаются с горки около Берша 5, к5, – пожаловалась ижевчанка в городском сообществе «ВКонтакте». – И вылетают на ледянках на проезжую часть. Я им сказала, но они меня не послушали. Наверное, родители и не думают, что их дети там катаются.

– Добрый вечер. У меня крик души, – написала жительница Ижевска в группе «Благоустройство». – Столичный лицей (ул. Кунгурцева, 19) находится на возвышенности, и дети там организовали горку, скатываясь с которой они на тюбинге вылетают прямо на проезжую часть с активным движением автомобилей. Там катаются дети со всего микрорайона, взрослые не всегда присутствуют рядом. Это очень опасный участок.

Что делать, если увидел такую горку, рассказал начальник 1 отдела УГИБДД МВД Ижевска Александр Мельников в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107.6 FM, 12+).

– О данных горках необходимо сообщать в подразделения Госавтоинспекции. Если это касается Ижевска, то нужно звонить в дежурную часть батальона дорожно-патрульной службы по телефону 415-700, либо 415-701, где необходимо сообщить конкретный адрес горки.

Сотрудники ДПС выедут на место и составят акт. Затем отправят предписания владельцу дороги. Он, в свою очередь, обязан демонтировать такую горку.

По словам Александра Мельникова, обращений от горожан пока не поступало, но реагировать на них будут оперативно.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

«Сара» надвигается: бушующий в Москве снежный циклон дойдет и до Удмуртии

Видео: короткометражку о Глазове покажут в кинотеатрах Удмуртии