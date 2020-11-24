Видео: короткометражку о Глазове покажут в кинотеатрах Удмуртии

Короткометражку о Глазове покажут в кинотеатрах Удмуртии Фото: со страницы главы Глазова Сергея Коновалова

Короткометражный фильм «GlazOff» (16+) выйдет в кинотеатрах Глазова в начале декабря. В съемках приняли участие артисты местного театра «Парафраз». Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил глава города Сергей Коновалов.

Съемки прошли в Глазове летом 2020 года. Главную роль сыграл артист театра «Парафраз» Денис Юсупов. Он же стал исполнительным продюсером фильма. Его поддержали коллеги по цеху и также приняли участие в съемках.

- Здорово, что Глазов так легко может очаровать гостя и вызвать такую любовь к себе и своему окружению, что в результате получается что-то настолько интересное и весомое, как кино, - говорит мэр города.

Режиссером-постановщиком фильма выступила петербурженка Юлия Кудояр. Сама девушка - актриса, окончившая ГИТИС. Сейчас она обучается режиссуре кинофильмов в Москве. Также девушка играла роль Алкмены в спектакле «Сейчас не до любви» в театре «Парафраз».

- В Глазове уникальный театр и удивительные актеры. За время работы с ними я загорелась желанием воплотить в жизнь какой-нибудь совместный творческий проект. Как раз по учебе дали задание - снять короткометражную киноленту. Во время самоизоляции в Питере начала писать сценарий для будущего фильма. Сразу для себя решила, что сюжет будет разворачиваться именно в Глазове, - говорит Анна Кудояр.

Отмечается, что эта история будет про любовь, но при этом будут затрагиваться социальные проблемы жизни провинциального города.

- В этот короткий фильм вложено мое отношение к Глазову, мой личный взгляд на него, на его жителей и моя бесконечная к нему любовь. Мне дорога каждая городская локация, в которой происходит действие. Надеюсь, глазовчанам фильм понравится. А тем, кто никогда не был в Глазове, захочется сюда приехать, - делится эмоциями режиссер.

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