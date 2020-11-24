В ДТП погибла семья из Удмуртии с двумя детьми: виновный отправится за решетку на два с половиной года

Виновный отправится за решетку на два с половиной года Фото: pixabay.com

34-летний житель Глазовского района получил два с половиной года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок два года шесть месяцев. По вине осужденного погибло четыре человека, в том числе и два ребенка.

В ходе следствия установлено, что днем 24 февраля 2020 года осужденный мужчина ехал по трассе «поселок Игра - город Глазов». На 17 километре он решил обогнать машину, которая ехала перед ним. Он выехал на встречку, не убедившись, что там нет других машин. Отмечается, что в тот день был сильный снегопад, поэтому видимость на дороге была плохая.

Так его автомобиль «Toyota Highlander» врезался во встречную «LADA GAB130 LADA X RAY». В этой машине находилась семья из пяти человек: супруги - 35-летний мужчина и 36-летняя женщина и трое их детей - дочери в возрасте 1 год, 7 и 9 лет.

Они все, кроме годовалой малышки, погибли.

Были собраны все необходимые доказательства вины осужденного. Сотрудники правоохранительных органов опросили свидетелей, просмотрели видеозаписи с видеорегистратора и мобильного телефона одного из очевидцев. Также провели 9 судебно-медицинских и 2 автотехнические судебные экспертизы.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Опасные горки: жители Ижевска заметили, что дети катаются по проезжей части

По вине пьяного водителя в Ижевске два человека оказались в больнице