Прогнозируемый госдолг Удмуртии на начало 2021 года может превысить 59 млрд рублей Фото: pixabay.com

Прогнозируется, что в начале 2021 года государственный долг Удмуртии составит 59,03 млрд руб. Об этом на 29-й сессии Государственного Совета республики сообщила замминистра финансов республики Вера Сухих, презентуя проект бюджета на следующий год. Сообщается, что из-за эпидемиологической ситуации этот документ станет одним из самых непростых по сравнению с теми, которые формировали в предыдущие годы.

- Нам помогает Федерация. Сейчас ждем очередной транш дотаций. Конечно, есть желание переждать тяжелые времена. Но нам ни в коем случае нельзя снижать темпы, как бы ни было сложно, мы вместе найдем дополнительные возможности и ресурсы для того, чтобы не останавливаться и даже в этой ситуации развиваться, - говорит глава региона Александр Бречалов.

Ранее глава Удмуртии заявлял, что до конца 2020 года госдолг Удмуртии вырастет до 59-61 млрд руб. А на 1 ноября он составлял уже 56,24 млрд руб.

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