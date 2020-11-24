Новые праздники и памятные даты появились в Удмуртии Фото: pixabay.com

24 октября 2020 года на заседании двадцать девятой сессии Государственного Совета в окончательном чтении принят закон «О праздничных днях и памятных датах Удмуртской Республики». Таким образом в регионе будут отмечать еще новых 14 праздников и 19 памятных дат, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что установленные памятные даты связаны связаны с важнейшими историческими событиями, а также посвящены героическим подвигам и личностям, связанных с Удмуртией. А праздничные дни посвящены важнейшим культурным, общественным и политическим событиям в жизни республики.

Председатель постоянной комиссии по науке, образованию, культуре, национальной, молодёжной политике и спорту Татьяна Ишматова произнесла текст принятого закона полностью на удмуртском языке. А перевод ее речи депутаты могли видеть на экране.

Мы уже писали, что во втором чтении законопроекта предложили внести в список День национальной печати, который будет отмечаться 4 февраля. Также дополнительно внеси пять памятных дат связанных с известными личностями Удмуртии. Таким образом получился список из 14 праздников и 19 памятных дат.

Новые праздники в Удмуртии:

1) День государственных органов Удмуртии – 12 января;

2) День национальной печати – 4 февраля;

3) День парламентаризма Удмуртской Республики – 26 марта;

4) День бабушки – 26 мая;

5) День города Ижевска, столицы Удмуртской Республики – 12 июня;

6) Удмуртский национальный праздник «Гербер» – третья суббота июня;

7) День пчеловода – 14 сентября;

8) День архивиста – 2 октября;

9) День отца – третье воскресенье октября;

10) День государственности Удмуртской Республики – 4 ноября;

11) День государственных символов Удмуртской Республики – 4 ноября;

12) День Федерации профсоюзов Удмуртской Республики – 16 ноября;

13) День удмуртского языка – 27 ноября;

14) День Конституции Удмуртской Республики – 7 декабря».

Памятные даты принятые законом:

1) День рождения Кузебая Герда (Кузьмы Павловича Чайникова), удмуртского поэта, прозаика, драматурга, переводчика, общественного деятеля – 14 января;

2) День рождения Максима Прокопьевича Прокопьева, удмуртского писателя, поэта, просветителя, переводчика – 29 января;

3) День окончания строительства и сдачи в эксплуатацию железной дороги Ижевск – Балезино, важного стратегического объекта в годы Великой Отечественной войны – 9 февраля;

4) День рождения Евгения Фёдоровича Драгунова, советского конструктора-оружейника, создателя многочисленных образцов стрелкового спортивного и боевого оружия – 20 февраля;

5) День рождения Ашальчи Оки (Акилины Григорьевны Векшиной), удмуртской поэтессы, писательницы, фронтового врача, Заслуженного врача Удмуртской АССР – 16 апреля;

6) День рождения Петра Ильича Чайковского, русского композитора, педагога, дирижёра, музыкального критика – 7 мая;

7) День рождения Германа Афанасьевича Корепанова, удмуртского композитора, артиста, дирижёра, Заслуженного деятеля искусств Удмуртии и РСФСР, члена Союза композиторов СССР – 30 июля;

8) День рождения Геннадия Николаевича Никонова, советского и российского конструктора стрелкового оружия, доктора технических наук – 11 августа;

9) День рождения Геннадия Михайловича Корепанова-Камского, удмуртского композитора, певца, педагога, общественного деятеля – 18 августа;

10) День рождения Надежды Андреевны Дуровой, русской кавалерист-девицы, офицера Русской императорской армии, участницы Отечественной войны 1812 года – 17 сентября;

11) День рождения Иосифа Алексеевича Наговицына, советского государственного деятеля, народного комиссара социального обеспечения РСФСР – 18 сентября;

12) День рождения Григория Егоровича Верещагина, первого удмуртского писателя, просветителя, этнографа, краеведа – 22 сентября;

13) День рождения Павла Николаевича Луппова, историка, краеведа, доктора исторических наук, заслуженного деятеля науки Удмуртской АССР – 22 октября;

14) День рождения Михаила Тимофеевича Калашникова, российского и советского конструктора стрелкового оружия, док-тора технических наук, генерал-лейтенанта – 10 ноября;

15) День рождения Андрея Фёдоровича Дерябина, основателя Ижевского оружейного завода – 6 ноября;

16) День рождения Павла Матвеевича Обухова, основоположника сталепушечного производства в России, уроженца посёлка при Воткинском заводе – 18 ноября;

17) День рождения Надежды Владимировны Курченко, бортпроводницы Сухумского авиационного отряда, награждённой боевым орденом Красного Знамени (посмертно) – 29 ноября;

18) День рождения Трокая Борисова (Трофима Кузьмича Борисова), государственного деятеля, врача, публициста, филолога, одного из основоположников удмуртской государственности – 1 декабря;

19) День ветерана боевых действий – первая суббота сентября.

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