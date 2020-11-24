Сын экс-мэра Архангельска умер в Ижевске от малярии Фото: личный архив героев

Сын экс-мэра Архангельска Александр Донской умер в Ижевске от малярии. Он с семьей вернулся из путешествия по Занзибару. После чего отправился в тур по городам России. Однако приехать он успел только в Казань и в столицу Удмуртии. Об этом сообщает «Комсомольская правда-Санкт-Петербург» (18+).

В Ижевске ему стало плохо и у него началась лихорадка.

- Как позже стало известно, ему дважды вызывали «Скорую». Сначала приехала частная - дали жаропонижающее, поставили капельницу и уехали. Потом к Саше приехала его мать. Она вызвала муниципальную. Его забрали - и почему-то сразу определили в местный «ковидный» стационар, городскую больницу № 2, - рассказывает отец погибшего.

В первую очередь Александру сделали тест на коронавирус. Но знакомые предположили, что мужчина мог заразится в Африке малярией. После чего его перевели в инфекционку и там диагноз действительно подтвердился.

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