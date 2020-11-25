«Подруга» украла у пенсионерки полмиллиона рублей в Удмуртии

Потерпевшая отправила данные своего счета, логин и пароль Фото: pixabay.com

У 63-летняя жительницы поселка Кизнер в Удмуртии мошенники похитили 458 тысяч рублей. Женщине в социальных сетях со страницы ее подруги пришло сообщение, в котором говорилось, что пенсионерка может получить социальную выплату - шесть тысяч рублей. При этом «знакомая» утверждала, что она якобы уже получила эти деньги и предложила помочь в оформлении заявки. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Потерпевшая отправила данные своего счета, логин и пароль. И через полчаса с ее карты сняли все средства, а вдобавок оформили кредит на ее имя на сумму 402 тысячи рублей. Тогда женщина поняла, что с ней общалась вовсе не подруга, а мошенники и обратилась в полицию.

На данный момент следственным отделом МО МВД России «Кизнерский» возбуждено уголовное дело. Сотрудники ведут расследование и пытаются установить личности возможных подозреваемых.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Сын экс-мэра Архангельска умер в Ижевске от малярии

В ДТП погибла семья из Удмуртии с двумя детьми: виновный отправится за решетку на два с половиной года