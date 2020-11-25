Жители Удмуртии с января по сентябрь 2020 года потратили на алкоголь более 14 миллиардов рублей. Удмуртстат подсчитал средние траты каждого жителя региона, которые составили более тысячи рублей в месяц.Отмечается, что эта сумма превышает даже расходы на продукты первой необходимости. Например, на мясо в месяц граждане тратили примерно 922 рубля, а на хлеб и молоко - менее 500 рублей. Важно, что средние траты на лекарства и вовсе составили 331 рубль в месяц на одного человека.Росалкогольрегулирование составило рейтинг самых популярных алкогольным напитков у жителей Удмуртии. Чаще всего люди выбирают в магазинах пиво и пивные напитки. Объем проданной водки в этом году составил 934 тысячи дкл, коньяка — 74 тысячи дкл, а винодельческой продукции — 651 тысячи дкл.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:«Подруга» украла у пенсионерки полмиллиона рублей в УдмуртииПрогнозируемый госдолг Удмуртии на начало 2021 года может превысить 59 млрд рублей