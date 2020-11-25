Ижевчане могут оценить проект благоустройства сквера у школы искусств

Проект благоустройства сквера у школы искусств №9 в Ижевске Фото: со страницы Олега Бекмеметьева в социальных сетях

24 ноября глава Ижевска Олег Бекмеметьев разместил на своей странице в социальных сетях фото проекта нового проекта по благоустройству сквера у школы искусств №9. А также он предложил жителям проголосовать, считают ли они этот проект симпатичным или можно было придумать что-то поинтереснее.

- Архитекторы предложили концепцию благоустройства сквера Школьного. Это компактная территория у Детской школы искусств №9 на перекрёстке Воровского и Промышленной. Давайте вместе оценим проект!, - пишет Олег Бекмеметьев.

Сам же мэр считает, что на небольшом пространстве авторам проекта удалось очень удачно разместить несколько функциональных зон.

Также жителей Ижевска просят предложить варианты скульптур или инсталляций, которые могут украсить новое городское пространство.

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