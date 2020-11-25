Еще 162 новых случая заражения коронавирусом выявили в Удмуртии Фото: pixabay.com

Сегодня, 25 ноября, в Удмуртии выявили 162 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Оперштаб региона.

Вылечились и выздоровели 112 пациента. Двое мужчин скончались. Один из них молодой - 47 лет. Другому было 70 лет.

За все время в Удмуртии выявлено 12 679 случаев заболевания коронавирусом. Уже выздоровели и были выписаны 10 097 человек. 212 пациентов, к сожалению скончалось.

Всего в лабораториях в Удмуртии сделано уже 628 801 теста. Из них за последние сутки провели 2 797 исследования на коронавирусную инфекцию.

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