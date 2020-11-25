Родственников и знакомых женщины с амнезией ищут в Ижевске

Разыскиваются родственники этой женщины Фото: ПСО «Регион 18»

Накануне вечером 24 ноября в группе ПСО «Регион 18» в социальных сетях появилось сообщение о женщине с амнезией, которая попала в больницу. Поисковики пытаются установить личность женщины и ищут ее родственников или знакомых.

Женщина попала в больницу без документов и телефона. Она не помнит, как ее зовут и где она живет. Также не помнит своих родственников и их телефоны.

В группе разместили фото женщины и просят всех, кто узнал ее или знает какую-либо информацию о ней, сообщить по телефону 8 951 195 29 71 или обратиться в полицию.

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