Бесплатная вакцинация от гриппа продолжается в Ижевске и Глазове Фото: pixabay.com

На этой неделе ижевчане смогут бесплатно поставить прививку против гриппа в мобильных пунктах. Об этом сообщает министерство здравоохранения Удмуртии. Для этих целей развернут шесть мобильных пунктов, из которых два в столице Удмуртии:

- 25 ноября у ТЦ Молл Матрица с 10.00 часов до 19.00 часов.

- 27 и 28 ноября у ТЦ Алые Паруса с 10.00 до 19.00 часов.

А в Глазове вакцинацию проведут с 13.00 до 19.00 часов:

- 25 ноября ул. Цилковского,12, магазин Пятёрочка;

- 26 ноября ул. Кирова,38, Ледовый дворец;

- 27 ноября ул. Пряженникова,6, гипермаркет Магнит;

- 28 ноября ул. Калинина,13, магазин Магнит.

Отмечается, что на прививку против гриппа приглашаются жители старше 18 лет, также нужно будет взять с собой паспорт и полис.

Напомним, что вакцинация на прошлой неделе уже прошла в четырех городах Удмуртии: в Ижевске, Глазове, Воткинске и Можге. Там прививки поставили 1500 жителей Удмуртии.

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