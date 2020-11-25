Росгвардия задержала пытавшегося украсть алкоголь ижевчанина Фото: pixabay.com

Экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии предотвратил кражу из супермаркета на улице Ленина в Ижевске. 35-летний ижевчанин пытался пронести мимо кассы несколько бутылок алкоголя, сообщает пресс-служба ведомства.

Попытку кражи заметили сотрудники магазина и нажали тревожную кнопку. На место незамедлительно прибыла Росгвардия. Экипаж находился недалеко от магазина.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого и передали полиции. Оказалось, что мужчина уже был судим ранее за мелкое хищение.

Сейчас против него возбудили уголовное дело.

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