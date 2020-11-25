Для жителей Удмуртии с высоким доходом увеличат налоговую ставку

Для жителей Удмуртии с высоким доходом повысят налоги Фото: pixabay.com

Президент Росии Владимир Путин подписал закон о повышении НДФЛ для граждан, чьи доходы выше 5 млн рублей в год. Это касается и жителей Удмуртии. Ставка повысится с 13% до 15%. Изменения вступят в силу с 1 января 2021 года, сообщает RT на русском.

Отмечается, что облагаться будет только та часть заработка, которая превышает 5 млн рублей. За счет этого в течение следующих трёх лет бюджет страны дополнительно может получить почти 193 млрд рублей. Важно отметить, что эти средства планируют направить на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями.

- Средства предлагаю «окрасить», как говорят специалисты, защитить от любого другого использования и целевым образом направлять на лечение детей с тяжелыми, редкими заболеваниями: на закупку дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации, на проведение высокотехнологичных операций, - комментирует президент.

По словам руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, в случае успешного функционирования нового законопроекта власти смогут освободить от уплаты НДФЛ малоимущих россиян.

- Новый закон затронет примерно 100 тыс. россиян, а бюджет будет дополнительно получать около 60 млрд рублей в год. В текущих условиях такой подход выглядит более социально справедливым и обоснованным. Вероятно, что это первый шаг, который в будущем подразумевает сокращение или обнуление налогов для россиян с низкими заработками. Сейчас около 20 млн граждан получают меньше прожиточного минимума, поэтому развитие инициативы должно стать одним из инструментов по борьбе с бедностью, - говорит Артем Деев.

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