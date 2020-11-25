45 ударов ножом: жителя Удмуртии будут судить за убийство сожительницы Фото: pixabay.com

49-летний житель Юкаменского района предстанет перед судом за убийство сожительницы. Если вина мужчины будет доказана, то он отправится за решетку на 15 лет. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Удмуртии.

В ходе следствия установлено, что вечером 29 августа 2020 года подозреваемый у себя дома вместе со свой сожительницей пили алкоголь. Мужчина устроил ссору на почве ревности. Во время конфликта он схватил нож и ударил им женщину в шею не менее 45 раз. Она скончалась на месте.

Полицию вызвала соседка, которая услышала подозрительный шум в квартире.

Сотрудники правоохранительных органов допросили свидетелей и родственников потерпевшей и обвиняемого. Также провели медицинскую, криминалистическую и психолого-психиатрическую экспертизы.

Так была собрана доказательная база, которая позволила направить уголовное дело в суд с обвинительным заключением.

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