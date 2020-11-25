Вернулись из-за границы: 427 человек не сообщили свой результат теста на коронавирус Фото: pixabay.com

С 1 августа 2020 года из-за границы в Удмуртию вернулось 12 707 человек. При этом 427 из них не внесли данные о своем тесте на коронавирус. Поэтому они могут являться потенциальными переносчиками инфекции. Об этом сообщает Роспотребнадзор Удмуртии.

На данный момент составили и отправили в суд 56 протоколов на тех, кто не сообщил о результате теста после приезда в республику. Сейчас уже рассмотрено 7 дел, а сумма штрафов составила 52 500 рублей.

Напоминаем, что граждане, вернувшись из-за границы, должны в течение трех календарных дней пройти лабораторное исследование на COVID-19 и разместить информацию о результате, заполнив форму «Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию Российской Федерации». А до получения результатов анализов находиться на самоизоляции.

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