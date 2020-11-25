Молодой человек врезался в троллейбус и погиб в Ижевске Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Ночью 24 ноября 2020 года напротив дома № 87 по улице Баранова в Ижевске 22-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 врезался в троллейбус. Молодой человек не справился с управлением. От полученных травм он скончался. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

Во время ДТП в троллейбусе не было пассажиров. Для водителя общественного транспорта столкновение также обошлось без травм.

Машина 22-летнего водителя сильно пострадала. Крыло со стороны водителя полностью смято, выбиты стекла. Сломан капот и повреждена крыша.

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