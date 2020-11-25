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Общество

Холодные обеды и отсутствие маркировок: какие еще нарушения нашли в школьных столовых Удмуртии

В эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» заместитель начальника отдела санитарного надзора Роспотребнадзора Удмуртии Вероника Сазонова и руководитель ресурсного центра управления образования администрации Ижевска Наталья Шевякова
Анна Митрофанова
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В эфире радио «Комсомольская правда - Ижевск» заместитель начальника отдела санитарного надзора Роспотребнадзора Удмуртии Вероника Сазонова и руководитель ресурсного центра управления образования администрации Ижевска Наталья Шевякова

В эфире радио «Комсомольская правда - Ижевск» заместитель начальника отдела санитарного надзора Роспотребнадзора Удмуртии Вероника Сазонова и руководитель ресурсного центра управления образования администрации Ижевска Наталья Шевякова

Фото: Архив «КП» в Ижевске

Как отслеживается качество горячего питания школьников? Что проверяется и по каким параметрам? Какие нарушения уже нашли специалисты Роспотребнадзора? 25 ноября в прямом эфире на радио «Комсомольская правда-Ижевск» на эти и другие вопросы ответили заместитель начальника отдела санитарного надзора Роспотребнадзора Удмуртии Вероника Сазонова и руководитель ресурсного центра управления образования администрации Ижевска Наталья Шевякова.

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