Подростки из Удмуртии развлекались тем, что бросали камни в проходящие поезда

Два подростка бросали камни в проходящий грузовой поезд Фото: Алена Селезнева

Двое подростков из Удмуртии придумали себе весьма опасное и глупое развлечение: обкидывать камнями проходящие поезда. Как сообщила пресс-служба Кировского линейного отдела МВД России на транспорте, нарушителей удалось выявить.

Сообщение поступило от работников транспортной компании. Молодые люди в ночное время «атаковали» грузовой поезд с переходного моста над железнодорожными путями. Как установили инспекторы линейного отделения, нарушителями оказались школьники 14 и 15 лет, проживающие в поселке Балезино.

С несовершеннолетними и их родителями были проведены профилактические беседы, в отношении законных представителей подростков составлены протоколы. Материалы проверки направлены в комиссию по делам несовершеннолетних Балезинского района.

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