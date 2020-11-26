10 легковых автомобилей передано в медицинские организации Удмуртии

Больницы Удмуртии получили новый санитарный транспорт Фото: пресс-служба Минздрава Удмуртии

В рамках борьбы с распространением коронавируса еще 10 легковых автомобилей поступили в медучреждения Удмуртии на условиях безвозмездной аренды. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Минздрава.

Шесть автомобилей «Нива» и четыре автомобиля «Лада Веста» будут переданы в городскую поликлинику № 10, а также городские больницы № 3, 6, 7, 9, на станцию скорой помощи и в детскую городскую поликлинику № 8 Ижевска. Также транспорт получат районные больницы города Сарапула и двух сел: Киясово и Сюмси.

Использоваться машины будут для организации выездов мобильных бригад к пациентам, которые лечатся на дому, а также для перевозки биологического материала в лаборатории.

Ранее больницы Удмуртии уже получили 40 единиц санитарного транспорта.

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