1387 комплектов бесплатных лекарств от коронавируса получили жители Удмуртии

1387 комплектов бесплатных лекарств от корронавируса получили жители Удмуртии Фото: pixabay.com

Пациенты, которые лечатся от коронавируса на дому, начиная с 3 ноября получили 1387 комплектов лекарств в Удмуртии. Об этом сообщает официальный телеграм-канал оперштаба республики.

Сейчас в регионе насчитывают 2 136 амбулаторных больных. Для обеспечения их необходимыми препаратами регион выделили 60 миллионов рублей. Примерно столько же денег поступит из федерального бюджета.

Глава Удмуртии Александр Бречалов отметил, что также все эти люди могут обращаться к врачам скорой помощи. Для этого в республике специально работают 145 выездных бригад, из них 96 трудятся в районных больницах. По данным оперштаба, ежедневно они обслуживают от 20 до 80 пациентов.

Напомним, что бесплатно лекарства пациенты, которые лечатся от COVID-19 на дому, начали получать 3 ноября. Важно отметить, что выдают препараты только по решению лечащего врача при наличии медпоказаний. Также глава республики отметил тех, кто получит препараты в первую очередь.

- Обращаю ваше внимание. В первую очередь бесплатные препараты будут выдаваться пациентам из групп риска, в том числе людям старше 65 лет с хроническими заболеваниями - сахарным диабетом, болезнями сердца, органов дыхания, у кого есть признаки ОРВИ, - комментирует ситуацию Александр Бречалов.

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