Многодетная семья из Удмуртии спаслась из пожара Фото: Архив «КП» в Ижевске

Утром 23 ноября 2020 года в селе Красногорское загорелся дом. Отец был на работе. В момент, когда в одной из комнат начался пожар, в соседней спали мать и четверо детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

Женщина проснулась и услышала странный шум, но не предала этому значения, подумав, что это звуки с улицы. Затем легла спать дальше. И вот тут казалось, что беды уже не миновать. Но в этот момент, к счастью, сработал пожарный извещатель, который был установлен в доме.

Мать семейства разбудила детей, одела их, взяла документы и они все вместе выбежали из дома.

В этот момент спасатели и пожарные уже выехали на вызов, так как им позвонил очевидец. Они добрались до места за 2 минуты. В этот момент уже горели надворные постройки, которые находились под одной крышей с жилым домом.

100 кв.м. пламени удалось потушить за полтора часа. Этим занимались 5 спасателей, 2 добровольца и 4 единицы техники.

Дом в пожаре сильно пострадал. Но главное, что мама и её четыре ребенка: трое школьников и 11-месячный малыш не пострадали.

Отмечается, что это уже пятый случай за 2020 года, когда пожарные извещатели спасают людям жизни в пожарах.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Подростки из Удмуртии развлекались тем, что бросали камни в проходящие поезда

Первые шаги или смешные падения: конкурс «Карапузы, на старт! - 2020» в Ижевске пройдет онлайн

Скажи маме «спасибо»: запишите короткое видео ко Дню матери и выиграйте приз