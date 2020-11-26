Назначен новый директор кадастровой палаты Удмуртии

С начала 2020 года исполняла обязанности руководителя кадастровой палаты Удмуртии, после ухода с поста прежнего руководителя Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Назначен новый руководитель кадастровой палаты Удмуртии. Директором стала Ирина Виноградова, которая работает в системе кадастрового учета уже около 13 лет. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, прежнего директора уволили из-за возбуждения против нее уголовного дела за злоупотребление должностными полномочиями. Женщина присвоила себе более 850 тысяч рублей за все время работы.

Справка «КП»:

Виноградова Ирина Аликовна закончила Удмуртский госуниверситет по специальности «биолог, преподаватель», затем окончила магистратуру в УдГУ по направлению «Природообустройство и водопользование», а в 2017 году – по направлению «Гражданское право».

С 2007 года работает в системе государственного кадастрового учета. С начала 2020 года исполняла обязанности руководителя кадастровой палаты Удмуртии, после ухода с поста прежнего руководителя.

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